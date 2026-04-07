Депутат Вегнер предложил продавать алкоголь 3–5 часов в день

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил сократить время продажи алкоголя до 3–5 часов в будни и запретить ее в выходные. Он также выступил за «шоковую терапию» в школах, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Вегнер считает, что спиртное следует продавать лишь несколько часов в день и только по будням. Субботу и воскресенье он предложил сделать «здоровыми днями», когда торговля алкоголем будет запрещена.

«В моем понимании, сколько алкоголь в течение дня должен продаваться: 3-4-5 часов, не более того. Безусловно, нужно ограничение в субботу и воскресенье. Это должно быть здоровые дни. Потому что человек приходит в семью. Суббота и воскресенье — это день семьи, день детей», — сказал депутат.

Одновременно парламентарий предложил усилить профилактику в школах. По его мнению, подросткам следует показывать последствия злоупотребления спиртным.

«Кроме ограничений надо проводить воспитательные мероприятия в школах о вреде алкоголя, показывать вред алкоголя… <…> Надо показывать, как этот алкаш ведет себя в семье: избивает женщину, бьет ребенка», — заявил он.

Депутат также связал употребление алкоголя с демографическими проблемами и ростом числа детей с инвалидностью.

Ранее правительство региона внесло в Заксобрание законопроект, по которому с 1 сентября продажу алкоголя в магазинах планируют разрешить с 9:00 до 22:00.

