Депутат Василий Крылов вручил пасхальные наборы обществу слепых в Долгопрудном

В честь приближающейся Пасхи мероприятие состоялось в общественной приемной местного отделения «Единой России».

Василий Крылов встретился с председателем Долгопрудненско-Лобненской местной организации всероссийского общества инвалидов Ордена Трудового Красного знамени общества слепых Сергеем Гладковым.

Регулярно принимающий участие в акции «Добрые дела» партии «Единая Россия» Крылов подарил участникам организации вкусные, свежие куличи к празднику и пожелал всем подопечным Сергея Гладкова крепкого здоровья и хорошего настроения.

«Адресная помощь — самая благодарная и эффективная, ведь, даря необходимое конкретным людям, ты точно знаешь, что забота и добро попадет лично адресатам. Накануне Пасхи творить добро особенно трогательно и приятно — есть люди, которые в эти дни нуждаются в особенном внимании, и я рад, что имею возможность сделать их жизнь немного приятней и счастливей!» — сказал Крылов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.