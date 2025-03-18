Депутат Терюшков проверил ход строительства надземного перехода в Малаховке

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков проинспектировал ход строительства надземного пешеходного перехода над железнодорожными путями на улице Новый проспект в поселке Малаховка городского округа Люберцы. Проект реализуется в рамках Народной программы партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент специалисты завершили сооружение пролетной металлоконструкции. Сейчас работы находятся в финальной стадии: завершается переустройство коммуникаций, а также начинается монтаж металлоконструкций башен-сходов.

«Жители поселка с нетерпением ждут открытия перехода, который станет важным элементом транспортной инфраструктуры. Открытие объекта запланировано на второй квартал текущего года. Новый надземный переход создаст комфортную среду для пешеходов, обеспечив удобное и безопасное перемещение через железнодорожные пути», — заключил парламентарий.

Депутат отметил, что реализация проекта в рамках народной программы «Единой России» является важным шагом в развитии инфраструктуры в Малаховке. Он также подчеркнул, что все работы ведутся в соответствии с графиком, и выразил уверенность в своевременном завершении строительства.

Добавим, что инспекция прошла при участии муниципального координатора партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Ивана Игнатова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.