Депутат Татьяна Карзубова отчиталась о своей работе в Чехове в 2024 году

Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Карзубова встретилась с участниками клуба «Активное долголетие», тренерами и представителями спортивной общественности в Дворце Спорта «Олимпийский». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения парити

«Как член Комитета по социальной политике и здравоохранению, я особо акцентировала внимание на тех мерах поддержки, которые мы инициировали в этом году для помощи лицам старшего поколения. Подробно рассказала о развитии спорта в Подмосковье, реализации проектов по поддержке спортивных инициатив и улучшению условий для занятий спортом. Отдельное внимание было уделено успешным проектам, таким как ремонт и модернизация спортивных объектов. Среди таких объектов — стадион „Гидросталь“, где проводился капитальный ремонт, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы „Спорт Подмосковья“. Работы начались зимой 2023 года и были завершены 4 ноября 2024 года. С 26 ноября стадион вновь открыт для посещения жителями. Этот объект стал важным дополнением к спортивной инфраструктуре города и позволит жителям активно заниматься физической культурой и спортом», — поделилась Татьяна Карзубова.

«Хочется отметить, что что поддержка участников СВО является одним из приоритетных направлений депутатской работы. Мобилизованные, контрактники, добровольцы и их семьи в нашем ежедневном поле зрения. От чуткого внимания и личного посещения до работы над важными законопроектами. Ни на минуту не останавливается поддержка ветеранов, бойцов на линии боевого соприкосновения, их родных и близких. Отмечу, что именно Подмосковье первыми в стране с начала СВО начали помогать семьям этих категорий. В 2024 году партийцы Подмосковья отправили в новые регионы и на фронт более 600 тонн помощи. А всего с начала СВО — почти 15 тысяч тонн», — добавила Карзубова.

На федеральном уровне в 2024 году значительно дополнены меры поддержки: все участники СВО и ополченцы Донбасса получат статус ветерана боевых действий; военным пенсионерам, вернувшимся на службу, вне зависимости от их должности сохранят повышенную пенсию; будет отдельная квота при поступлении в вузы; усилят социальную защиту вдов ветеранов боевых действий. Среди региональных мер поддержки ветеранов и участников СВО:

Введены квоты для приема на работу ветеранов боевых действий;

Действие льготы по социальной газификации распространено на участников СВО;

Установлена выплата 500 тысяч руб. взамен земельного участка для участников СВО, удостоенных звания Герой РФ или награжденных орденом РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации и являющихся ветеранами боевых действий;

Бесплатная юридическая помощь;

Бесплатная реабилитация и оснащение техническими средствами реабилитации;

Продлено и расширено действие льгот по транспортному налогу для участников СВО.

Татьяна Карзубова выразила слова благодарности волонтерам, организациям и всем, кто своим примером помогает фронту.

«Единая Россия, как партия президента, будет и дальше делать все для поддержки участников СВО, которые сегодня на передовой и тех, кто вернулся с боевых позиций. Ветеранам СВО важно найти себя в мирной жизни, в том числе, и в общественно-политической работе. Это стратегическая задача и прямое поручение президента. На федеральном уровне действует программа „Время героев“. Ее участники, которые прошли стажировку в Московской области, теперь заняли достойные позиции в команде Подмосковья», — сказала Карзубова.

Депутат в своем отчете также рассказала о мерах поддержки семей детьми, пенсионеров и предпенсионеров, ведь 2024 год был объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом семьи, и в Подмосковье было реализовано множество мер, направленных на поддержку семей с детьми и уязвимых категорий граждан.

Отметили результаты работы в сферах здравоохранения и образования. Так, в Чехове активно идет строительство детской поликлиники на ул. Мира. В ней разместится педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, функциональной диагностики и реабилитации. Помимо этого, предусмотрены залы для лечебной физкультуры, стоматологическое отделение, приемные физиотерапевтов и психологов. Плановая дата ввода детской поликлиники в эксплуатацию — 31 декабря 2025 года.

Карзубова добавила, что в 2025 году планируется открытие дополнительного корпуса школы № 3 на 200 мест.Трехэтажное здание общей площадью более 4,6 тыс. кв. м будет состоять из входных групп, гардеробных, учебных кабинетов, помещений для групп продленного дня, медицинского блока, двух спортзалов, пищеблока с обеденным залом, актового зала, библиотечно-информационного центра, офисной зоны для педагогов, административных и технических помещений.

В сфере благоустройства депутат отметила новый бульвар им. Антона Чехова, Губернский лесопарк, новые детские игровые площадки, народные тропы, дороги и дворовые территории.

Также Татьяна Карзубова рассказала участникам встречи об исполнении наказов избирателей и других инициативах, которые способствуют улучшению жизни в регионе, и планах на 2025 год, таких как строительство нового корпуса гимназии № 2, а также капитальный ремонт Чеховской детской школы искусств и других школьных учреждений округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.