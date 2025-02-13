Депутат Тарас Ефимов выступил с отчетом о работе в Балашихе в 2024 году

В 2024 году Тарас Ефимов провел порядка 500 встреч с жителями во дворах, школах и на предприятиях. Наиболее значимые наказы были включены и реализованы в рамках исполнения региональных государственных программ, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

В своем выступлении депутат особое внимание уделил поддержке ветеранов и семей участников СВО.

«Оказывается помощь в зачислении в детский сад вне очереди — за прошлый год помогли 78 детям. Все дети участников СВО посещают государственные детские сады бесплатно — за прошлый год было подано 1665 заявлений. Также в школах и детских садах организовано бесплатное питание — 2609 обучающихся. Услугой первоочередного зачисления в группы продленки для детей 1-6 классов воспользовались 212 человек. 4430 ребят занимаются допобразованием в социальных учреждениях. Различные спортивные секции посещают 800 семей. С декабря прошлого года семьи погибших участников СВО получают региональную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка», — сказал Тарас Ефимов.

Депутат также напомнил о действующих в Подмосковье мерах: квотах при трудоустройстве ветеранов СВО, праве на участие в программе социальной газификации, компенсации за земельные участки, льготах по транспортному налогу, бесплатной юридической помощи, реабилитации после ранений. Тарас Ефимов также подробно остановился на развитии ключевых сфер жизни города и области: строительстве школ и детских садов, позитивных изменениях в ЖКХ и благоустройстве, развитии спортивной, дорожной.

Так в рамках народной программы в Балашихе в 2024 году началось строительство большого медицинского кластера в микрорайоне Ольгино.

«Это будет самый современный, самый большой медицинский комплекс, который будет обслуживать не только нашу Балашиху, но и в целом весь Восток Подмосковья. Площадь нового здания составит 164 тысячи квадратных метров. Здесь расположится региональный сердечно-сосудистый центр, консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену», — подчеркнул Тарас Ефимов.

За последние годы Балашиха стала еще более комфортным и красивым городом. Благодаря парпроектам «Единой России» проводится системная работа по благоустройству парков, скверов, дворовых территорий, создаются современные общественные пространства для отдыха, спорта и прогулок.

«В ушедшем году завершены работы по благоустройству сквера на улице Пролетарской. В микрорайоне Заря на улице Маршала Батицкого открыли новый сквер „Семьи, любви и верности“. В рамках программы инициативного бюджетирования реализовано два проекта по благоустройству: обустройство спортивной площадки в микрорайоне Авиаторов и установка памятных знаков в сквере морской славы великим флотоводцам России в микрорайоне Купавна», — сказал Тарас Ефимов.

В 2024 году в рамках народной программы партии «Единая Россия» в Балашихе построена школа в ЖК «Пехра» и три детских сада, еще в одном проведен капитальный ремонт. Открыты две детские поликлиники и стадион «Труд», обновлен спорткомплекс «Орион», благоустроено 20 дворов, капитально отремонтировано 122 многоквартирных дома, появился новый сквер в Заре и спортплощадка в микрорайоне Авиаторов.

Активно решается кадровый вопрос в образовании и здравоохранении.

«Действуют меры поддержки для педагогов и медиков, в том числе привлекаются специалисты из других регионов. Результатом этой работы стало трудоустройство почти 700 новых врачей и медработников за прошедший год», — отметил Тарас Ефимов.

В ближайшие месяцы начнется масштабная реконструкция дорог и строительство новых путепроводов, ведущих к строящейся в Ольгино крупнейшей в области больнице, а также магистралей, соединяющих юг Балашихи с Москвой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.