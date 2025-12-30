сегодня в 06:23

Депутат Свинцов: домашний интернет будет работать без сбоев во время праздников

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, что домашний интернет и Wi-Fi в новогоднюю ночь и последующие праздники в России будет работать без сбоев, пишет ТАСС .

«Инфраструктура уже многократно проверена. Перегрузок в принципе никаких ни разу не было», — отметил он.

При этом в регионах мобильный интернет могут временно отключать по соображениям безопасности.

Ранее Андрей Свинцов сообщил, что в Москве могут временно ограничить мобильный интернет в новогодние праздники при угрозе атак дронов.

По его словам, в случае продолжения атак дронов со стороны Украины на территорию России, в том числе в период новогодних праздников, в Москве возможно временное ограничение мобильного интернета.

