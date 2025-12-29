В Москве могут ограничить мобильный интернет на праздники

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов сообщил, что в Москве могут временно ограничить мобильный интернет в новогодние праздники при угрозе атак дронов, сообщает «Абзац» .

В случае продолжения атак дронов со стороны Украины на территорию России, в том числе в период новогодних праздников, в Москве возможно временное ограничение мобильного интернета.

«Безусловно, мобильный интернет может быть временно ограничен по причине того, что киевские террористы не успокаиваются и регулярно отправляют десятки, даже сотни дронов по регионам и объектам инфраструктуры, в том числе связи. Поэтому отключение интернета может происходить в любой день, не имеет значения, новогодняя ночь или нет», — пояснил Свинцов.

При этом парламентарий отметил, что замедления работы видеоплатформ и социальных сетей не ожидается. По его словам, пользователи, находящиеся дома и подключенные к Wi-Fi, не почувствуют ограничений. Свинцов выразил уверенность, что Роскомнадзор не будет блокировать или замедлять доступ к интернет-ресурсам в праздничные дни.

