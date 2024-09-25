Депутат Сретинский проверил благоустройство прибрежной зоны «Красный ручей»

Депутат Мособлдумы Сергей Сретинский провел рабочий визит в городской округ Лотошино. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Вместе с депутатами, партийцами местного отделения «Единой России», сотрудниками администрации округа и молодогвардейцами Сергей Сретинский в рамках реализации народной программы проверил работы по благоустройству прибрежной зоны.

Самые активные работы проводятся на восточном берегу. Западный берег Красного ручья уже почти готов.

«По завершению работ здесь будет обустроена зона отдыха для граждан с пешеходными и велосипедными дорожками, лавочками, пирсами и настилом у воды, зоной для спортивного отдыха, барбекю. Уже оборудована система наружного освещения и видеонаблюдения. Также тут появится туалетный модуль, пляжная раздевалка и парковки», — рассказала глава городского округа Лотошино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Екатерина Долгасова.

Благоустройство прибрежной зоны «Красный ручей» реализуется по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» при поддержке федерального партпроекта «Единой России» «Городская среда».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.