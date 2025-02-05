Депутат Совета депутатов Балашихи провел встречу с жителями муниципалитета

В рамках недели приемов граждан по вопросам социальной поддержки депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Павел Касюлин провел встречу с жителями Балашихи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На прием обратились две женщины, чьи мужья в настоящее время находятся в зоне специальной военной операции. В ходе беседы обсудили возможность получения льгот и участия в социально-образовательных программах для членов семей, чьи близкие сейчас на передовой. Павел Касюлин предоставил исчерпывающие разъяснения и рекомендации, чтобы помочь женщинам воспользоваться всеми доступными мерами поддержки.

Кроме того, депутат исполнил их мечты и вручил подарки, подарив радость и улыбки в этот непростой период.

Напомним, что любой житель округа может обратиться в местную Общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: г. о.Балашиха, ул. Парковая, 7 и мкр. Железнодорожный, ул. Октябрьская, 11.

Телефон для предварительной записи на прием: 8(985)193-64-03.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.