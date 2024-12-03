Депутат Совета провел прием граждан в Балашихе

Мероприятие прошло в общественной приемной партии «Единая Россия». К Антону Орешкову обратилась жительница мкр. Гагарина с вопросом социальной компенсации за лекарственные препараты. В ходе диалога были даны необходимые разъяснения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Я и мои коллеги — депутаты уделяем большое внимание прямому общению с жителями. Встречи у нас проходят регулярно. Мы не только консультируем людей, но и активно помогаем в решении их проблем, используя все имеющиеся возможности и ресурсы», — отметил Антон Орешков.

Напомним, что любой житель округа может обратиться в местную Общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: г. о.Балашиха, ул. Парковая, 7.

Телефон для предварительной записи на прием: 8(985)193-64-03.

Декада приемов стартовала 1 декабря. Инициатива ее проведения направлена на активное взаимодействие с населением, выявление актуальных проблем и поиск путей их решения, а также способствует укреплению доверия между партией и населением, демонстрируя готовность «Единой России» работать на благо жителей и оперативно решать возникающие проблемы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.