Депутат Шевченко: конкурентная борьба на выборах в Дубне будет острой

Баллотируются в горсовет и представители партий, и самовыдвиженцы. Конкурентная борьба будет острой. Об этом РИАМО рассказала депутат Московской областной думы от г.о. Дубна Марина Шевченко.

«Выборы в Совет депутатов городского округа Дубна состоятся в Единый день голосования по 20 одномандатным избирательным округам. Баллотируются в горсовет и представители партий, и самовыдвиженцы. Конкурентная борьба будет острой.

Она добавил, что встречалась с кандидатами. Это общественные активисты, люди с твердой гражданской позицией, состоявшиеся в профессии, в том числе депутаты предыдущих созывов.

«Каждый готов применять свои знания и практический опыт для решения городских проблем, успешной реализации планов и задач по развитию наукограда во благо жителей», – отметила депутат.

В единый день голосования, с 6 по 8 сентября, основные выборы пройдут в 25 городских округах Московской области. Кроме этого, в Подольске, округе Пушкинский и Наро-Фоминском округе состоятся довыборы депутатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.