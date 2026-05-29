День защиты детей напоминает обществу о важности заботы о подрастающем поколении и ответственности взрослых за будущее страны, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

«День защиты детей — один из самых светлых и добрых праздников. Он напоминает нам, взрослым, о той огромной ответственности, которую мы несем за подрастающее поколение. Дети — это наше будущее, наша надежда», — сказал Шапкин.

Он добавил, что сегодня государство уделяет особое внимание вопросам образования и всестороннего развития детей. На законодательном уровне принимаются и совершенствуются нормативно-правовые акты, направленные на защиту их прав и интересов, расширяются меры социальной поддержки семей.

«Особенно символично, что 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России. Ведь именно в детстве закладываются основы уважения друг к другу, дружбы и взаимопонимания. В наших школах, в наших дворах растут дети самых разных национальностей, и все они — маленькие граждане нашей большой страны. Воспитать их в духе единства, согласия и взаимного уважения — наша общая задача», — подчеркнул депутат.

Шапкин заявил, что забота о детях, защита их прав и интересов — это не просто обязанность, это самые надежные инвестиции в благополучное будущее России. От того, какими вырастут наши дети, зависит, какой будет наша страна завтра.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.