Депутат Шапкин: служба по контракту сочетает государственные и личные интересы

Военная служба по контракту органически сочетает в себе государственные и личные интересы. С одной стороны – это добровольный патриотический вклад в укрепление обороноспособности Родины, с другой – стабильный фундамент социальной и экономической защищенности граждан, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

«Сейчас российская армия укрепилась. Своей мощью, суперсовременной техникой и боевым оружием она вызывает страх у противника и гордость у россиян. Эксплуатация сложного вооружения и военной техники, конечно же, требует особой выучки и профессионализма», - сказал парламентарий.

По его словам, на сегодняшний день, когда ВС РФ ведет спецоперацию по защите Донбасса и освобождению территорий Украины от националистов, армии очень нужны смелые и мужественные бойцы, на профессиональном уровне готовые защищать интересы государства.

«Наши отцы и деды ценой своей жизни спасли весь мир от фашизма во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Чувство патриотизма у нас в крови, оно передаётся из поколения в поколение», - считает Шапкин.

Он добавил, что в сложные времена человек всегда начинает по-другому смотреть на близкие и понятные каждому ценности, острее осознает их глубинный смысл.

«Быть в единстве со своей страной, с соотечественниками – это как раз такая фундаментальная ценность, внутренний компас, который с нами всегда», - уточнил депутат.

Как рассказал собеседник, он почти каждый день встречается с жителями Подмосковья в своих округах, и настрой у людей именно такой. Они по выходным плетут маскировочные сети, отправляют тонны гуманитарной помощи в зону СВО, поддерживают семьи военных и жителей новых регионов России.

По мнению депутата, переход к профессиональной армии – одно из приоритетных направлений модернизации в ВС РФ в соответствии с новыми вызовами военной безопасности страны. В связи с этим одной из важнейших задач является комплектование военнослужащими по контракту.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

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В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Фото - © Медиасток.рф

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 2 млн 300 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы будущих бойцов, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

«Помимо этого, у нас также предусмотрено полное сопровождение — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте, выдача экипировки и отправка к месту дислокации. Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — рассказал Воробьев.