Депутат Семигин отсудил у блогера Позднякова 500 тыс руб за пост о сыне Кадырова

Конфликт между депутатом Госдумы и блогером начался еще осенью 2023 года. Тогда на сайте движения «Патриоты России» появилась публикация, в которой якобы Семигин поддержал избиения Никиты Журавеля Адамом Кадыровым. Поздняков обратил внимание на статью и прокомментировал ее на своем канале, где высмеял парламентария.

По словам блогера, через некоторое время депутат заявил, что ничего не писал, а сайт был взломан злоумышленниками. Поздняков отреагировал на это второй публикацией, в которой грубыми словами заявил, что депутат просто испугался. Семигин в итоге обратился за помощью в суд.

Суд встал на сторону представителя власти и обязал блогера выплатить ему 500 тыс. рублей в качестве компенсации. Сам Поздняков, который в настоящее время живет не в России, заявил, что не может обжаловать решение суда, так как узнал о нем только 21 июня, а оплатить компенсацию не в состоянии из-за отсутствия каких-либо счетов в России.