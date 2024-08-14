Депутат Самединова рассказала, почему в России растет число контрактников

Депутат Мособлдумы Линара Самединова рассказала РИАМО, что общалась с контрактниками и их семьями и точно знает, почему мужчины все чаще подписывают контракт с Минобороны РФ и идут на фронт защищать страну.

«В своем избирательном округе я на постоянной связи с военнослужащими и их семьями. Многие из них говорят о высоком чувстве долга и патриотизма, желании служить своей стране и защищать ее интересы. Контрактники ценят поддержку, которую они получают от государства, и понимают, что их работа играет ключевую роль в безопасности нашей страны», — пояснила Самединова.

В Московской области для желающих заключить контракт с Минобороны России в Балашихе на Восточном шоссе, во владении 2, открыт объединенный центр, где будущих бойцов научат необходимым навыкам и помогут пройти медобследование, а также решить другие важные вопросы. Узнать подробности можно по телефону: 8 (495) 990-7777.

Власти Подмосковья и Минобороны РФ поддерживают тесную связь в вопросах контрактников и их семей, они оперативно решают любые сложные ситуации и оказывают квалифицированную помощь как самим бойцам, так и их близким.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем, все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Труд контрактников достойно оплачивается по всей стране, но в Подмосковье военнослужащие получают самые большие выплаты в России – 600 тысяч рублей. Также военнослужащие при выполнении боевых задач получают суточные надбавки, а в будущем могут рассчитывать на повышенную пенсию.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.