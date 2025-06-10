Депутат Самединова: любовь к Родине и готовность ее защищать объединяет людей

В разные времена людей объединяло одно — любовь к Родине и готовность защищать ее, созидать и верить в будущее. Нынешние поколения продолжают это дело с тем же внутренним стержнем. Об этом сообщила РИАМО член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Линара Самединова.

12 июня отмечается День России. 2025 год признан годом защитника Отечества, что придает празднику особый смысл, ведь на фоне происходящих в мире событий уровень патриотизма, любви к Родине и готовности ее защищать значительно вырос.

«Быть патриотом — значит любить свой дом, заботиться о людях рядом, делать свое дело честно и от души. Учить детей, лечить, строить, защищать — не ради наград, а потому что это твоя Родина», — сказала депутат.

По словам парламентария, Родина — это не только государство. Родина — это семьи, улицы, поля, школы и памятники.

«Это то, что в нас с детства. Любовь к Родине — как любовь к маме: она не требует причин, она просто есть в сердце. Мы разные по языкам, обычаям и традициям, но едины в главном — мы одна большая страна и только вместе сможем сохранить и приумножить все, что имеем», — добавила Линара Самединова.

Она также отметила, что уважение, взаимопомощь, семейность, общая история и вера в добро и справедливость помогают разным народам России оставаться единой семьей.

«Когда уважаешь и слышишь соседа, неважно, откуда он родом, важно, что он рядом», — дала понять парламентарий.

Линара Самединова уверена, что на крепкой семье, созидательном труде и духовном богатстве держится все настоящее.

«Без семьи нет корней, без труда — движения, без духовности — смысла. Эти ценности делают Россию не просто страной, а цивилизацией с душой», — заключила депутат.