Депутат Рожнов рассказал о символизме Куликовской битвы для Руси

Победа русских полков в Куликовской битве 1380 года стала переломным моментом в истории страны, сообщил РИАМО заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов.

«21 сентября мы отмечаем победу русских полков в Куликовской битве 1380 года. Это сражение стало настоящим переломом в истории Руси. Под предводительством князя Дмитрия Донского объединенные силы русских княжеств впервые нанесли решительное поражение Золотой Орде», — сказал Рожнов.

Он добавил, что Куликовская битва стала не просто военным успехом — она показала, что раздробленные земли могут собраться ради защиты Родины.

«В том бою плечом к плечу стояли представители разных земель и народов, живших на Руси. Именно многонациональное единство стало главным источником победы. Эта битва положила начало освобождению от ордынского владычества и укреплению Москвы как центра объединения русских земель», — подчеркнул зампред.

21 сентября в России отмечается День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. Эта победа стала важным шагом на пути к свержению золотоордынского ига и восстановлению единства Руси.