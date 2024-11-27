Депутат Рожнов рассказал о преимуществах центра отбора бойцов СВО в Балашихе

Россияне регулярно приезжают в подмосковную Балашиху для того, чтобы подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону проведения СВО для помощи соотечественникам. Депутат, заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов рассказал, какие преимущества есть в центре отбора бойцов на контрактную службу в Московской области.

В числе лидеров по размеру разовых выплат военным-контрактникам находится Подмосковье, где сумма достигает до 2 млн 300 тыс. рублей. Помимо базового денежного довольствия, военнослужащие получают дополнительные боевые выплаты и суточные компенсации. В дальнейшем им гарантировано повышенное пенсионное обеспечение.

«Уже полтора года в Балашихе работает Московский областной центр отбора бойцов на военную службу по контракту. Он был открыт в апреле 2023 по поручению губернатора Андрея Воробьева. Центр по праву называют одним из лучших в стране. Он очень удобен для будущих бойцов, так как сразу в одном месте можно пройти медицинскую комиссию и собеседование с психологом, оформить все необходимые документы и заключить контракт, проконсультироваться по вопросам получения выплат и льгот, в том числе и для членов семьи», — рассказал Рожнов.

Льготы и выплаты

Комплексная поддержка семей военнослужащих реализуется на государственном уровне через систему льгот и привилегий. Дети участников СВО получили преимущественное право поступать в ведущие вузы страны, а для малышей предусмотрено первоочередное зачисление в дошкольные учреждения.

Финансовая помощь, предоставление кредитных каникул и содействие в трудоустройстве — лишь часть мер, направленных на поддержку близких военнослужащих. Особое внимание уделяется старшему поколению: родители бойцов могут рассчитывать на приоритетное медицинское обслуживание и бесплатную помощь социальных работников в домашних условиях. При возникновении любых вопросов члены семей военнослужащих всегда найдут поддержку у региональных властей.

В настоящий момент наиболее щедрые денежные компенсации предоставляются в Московской области. Военнослужащие могут рассчитывать как на разовые, так и на регулярные ежемесячные пособия, помимо стандартного социального пакета.

Государство предусмотрело комплексную поддержку для участников боевых действий. За ними закрепляется их прежняя должность на гражданской работе после подписания военного контракта. Также им предоставляется возможность временно приостановить выплаты по кредитам и прочим задолженностям, исключая алиментные обязательства. Дополнительно военнослужащие получают льготы по имущественному налогообложению.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Узнать подробности о службе по контракту также можно на специальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.