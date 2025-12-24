Депутат Рожнов напомнил о дне, когда «неприступный» Измаил был взят штурмом

День взятия турецкой крепости Измаил — одна из ключевых дат Русско-турецкой войны и пример военного единства народов страны, сообщил РИАМО заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Олег Рожнов.

24 декабря является Днем воинской славы России. Это День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием полководца Александра Суворова.

«День взятия турецкой крепости Измаил — одна из ключевых дат Русско-турецкой войны и выдающаяся военная операция под командованием Александра Васильевича Суворова. В штурме участвовала многонациональная русская армия, в рядах которой служили представители различных народов и земель Российской империи. Каждый из них внес свой вклад в подготовку и проведение одной из самых сложных осад конца XVIII века», — сказал Рожнов.

Он добавил, что Измаил считался неприступной крепостью, однако высокий уровень организации, тщательная подготовка войск и опыт командиров позволили взять ее в кратчайшие сроки.

«Эта победа имела важное стратегическое значение и наглядно показала возможности армии, сформированной из людей разных культур и традиций, связанных общей военной службой и государственным долгом», — подчеркнул депутат.

