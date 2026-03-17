Депутат разъяснил правила компенсации денег за обучение

Россияне могут вернуть до 19,5 тыс руб за расходы на обучение в 2024–2025 гг

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что россияне могут вернуть часть расходов на платное обучение через налоговый вычет — до 19,5 тыс. рублей, сообщает Газета.ru .

Депутат пояснил, что на вычет имеют право налоговые резиденты России, оплатившие собственное обучение, учебу детей до 24 лет, а также брата, сестры или супруга. Для родственников требуется очная форма обучения.

В 2026 году можно заявить расходы за 2025, 2024 и 2023 годы. Лимит по расходам на собственное обучение, а также обучение брата, сестры или супруга составляет 150 тыс. рублей, на каждого ребенка — 110 тыс. рублей. Максимальный возврат — 19,5 тыс. и 14,3 тыс. рублей соответственно. Обратиться за вычетом можно в течение трех лет после года оплаты.

«Необходимо собрать пакет документов: договор с учебным заведением, платежные документы, а при оплате за родственников — подтверждения родства и справку об очной форме», — отметил Чаплин.

Заявление подается через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, портал госуслуг или в инспекции. Работодатель может предоставить вычет в текущем году при подтверждении из налоговой.

Вычет возможен и за обучение в иностранных вузах и на онлайн-курсах при наличии лицензии у организации или индивидуального предпринимателя.

