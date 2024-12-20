Депутат рассказала, за каких мужчин нужно сразу выходить замуж

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что лучше всего выбирать для брака мужчин, которые демонстрируют поддержку, сообщает NEWS.ru .

Парламентарий отметила, что одним из показателей готовности мужчины к отцовству может служить его желание посещать курсы подготовки к родам совместно с партнершей.

Кроме этого, депутат подчеркнула важность того, насколько партнер готов оказывать помощь во время рождения ребенка. Например, если мужчина интересуется возможностью взять недельный отпуск после рождения сына или дочери, это говорит о его серьезных намерениях, и за него вполне можно выходить замуж, считает Буцкая.

По ее словам, когда будущий отец активно участвует в курсах для беременных и поддерживает женщину в этот непростой период, это явно указывает на его заинтересованность. А также, если при устройстве на работу он задает вопросы о наличии в компании возможности взять отпуск по семейным обстоятельствам при появлении малыша, это является хорошим знаком.

«За этого мужчину можно смело выходить замуж», — заключила Буцкая.