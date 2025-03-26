Депутат рассказал обо всех удобствах подмосковного пункта отбора контрактников

В подмосковной Балашихе с апреля 2023 года работает многофункциональный пункт отбора бойцов на службу по контракту. Депутат Мособлдумы Андрей Голубев рассказал, почему этот центр был создан и чем именно он удобен для будущих военнослужащих.

Специальный центр, появившийся по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, предоставляет комплексную поддержку гражданам, желающим встать на защиту Родины. Здесь созданы все необходимые условия для комфортной подготовки добровольцев. В едином пространстве можно получить юридическую консультацию, оформить банковский счет, собрать требуемую документацию, узнать информацию о льготах и выплатах, пройти медицинское обследование и получить начальную военную подготовку. Такая организация процесса призвана увеличить число патриотически настроенных граждан, готовых служить своей стране.

«Центр работает по принципу „одного окна“. Также он представляет собой уникальную школу подготовки, где в сжатые сроки добровольцам дается максимально эффективный курс молодого бойца. В пункте работают инструкторы, имеющие опыт боевых действий в горячих точках. Большинство из них уже было на линии боевого соприкосновения на СВО, некоторые имеют ранения и боевые награды. Это люди, которые знают, чему учить и что именно пригодится добровольцам», — рассказал Голубев.

В центре также есть специальные учебные классы, в которых можно увидеть все виды оружия стран НАТО. Причем все экспонаты можно изучить не только визуально, но и понять принцип их работы. Центр отбора на службу по контракту также удобен и тем, что доступен всем гражданам России, а не только жителям Подмосковья.

О льготах

Военнослужащие, подписавшие контракт с Минобороны РФ, могут спокойно выполнять свой долг, не тревожась о благополучии близких, поскольку государство взяло на себя обязательства по их поддержке. Региональные администрации обеспечивают всестороннюю заботу о членах семей участников специальной военной операции.

Супруги военных имеют возможность воспользоваться бесплатными психологическими консультациями и повысить свою квалификацию через дополнительное образование. Государство гарантирует приоритетное зачисление малышей в дошкольные учреждения, предоставляет бесплатное питание ученикам школ, а также выделяет квоты для поступления детей бойцов в высшие учебные заведения. Для старшего поколения предусмотрены социальное обслуживание на дому и необходимая медицинская помощь в государственных клиниках.

Помимо основных преимуществ, военнослужащим и членам их семей доступен широкий спектр дополнительных привилегий. В частности, они имеют право на временную приостановку выплат по займам, освобождение от имущественного налогообложения, бесплатную юридическую помощь и ряд других существенных преференций.

Выплаты и зарплата

Подмосковье лидирует среди всех регионов России по размеру единовременной выплаты военнослужащим при заключении контракта с Министерством обороны. Военный, подписавший договор в этом регионе, получает на руки сумму в 2 млн 300 тыс. рублей — 1 млн 900 тыс. рублей от Подмосковья и дополнительно 400 тыс. от государства.

Ежемесячная зарплата контрактника, несущего службу в зоне специальной военной операции, составляет минимум 200 тыс. рублей, причем конкретная сумма варьируется в зависимости от воинского звания. К примеру, сержант в должности заместителя командира взвода, руководящий отделением в зоне СВО, ежемесячно получает денежное довольствие в размере 242 тыс. рублей.

Помимо основного денежного довольствия, военнослужащие получают дополнительное начисления за участие в боевых операциях на линии противостояния. Кроме того, обладатели воинских наград имеют право на специальные денежные поощрения.

Контакты

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру с мобильного телефона 117. Также вся информация есть на официальном сайте, на портале «Госуслуги» и в Telegram-боте. При необходимости нужную информацию можно получить через электронную почту: info@kontraktmo.ru.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.