Депутат рассказал, могут ли россиян наказать за прослушивание песен иноагентов

Минюст пока не наказывает россиян за прослушивание треков иноагентов

Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов направил в Минюст запрос с целью узнать, грозит ли россиянам какая-либо ответственность за прослушивание треков иноагентов, замеченных в Сети, пишет РБК .

В Минюсте Буланову ответили, что в настоящее время никаких ограничений для жителей страны в данном вопросе не установлено.

«Каких-либо ограничений для лиц, осуществляющих прослушивание музыкальных произведений исполнителей, включенных в реестр иностранных агентов, а также ведение учета таких лиц законодательством Российской Федерации об иностранных агентах не установлено», — говорится в сообщении ведомства.

С октября 2024 года стриминговые сервисы в России начали маркировать музыку иноагентов. Увидеть соответствующую отметку можно как у отдельного исполнителя, так и у музыкального коллектива, если хоть один из его участников попал в соответствующий реестр Минюста.