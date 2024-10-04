Депутат Горелкин: стриминговые площадки РФ начали маркировать певцов-иноагентов

«VK Музыка», «Яндекс Музыка», «МТС Музыка» и «Звук» с 4 октября начали маркировать певцов со статусом иностранного агента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина.

Переговоры об этом велись продолжительное время, однако властям и руководству приложений удалось найти решение. Государственные органы будут следить за тем, как площадки и музыканты соблюдают требования о маркировке иноагентов. Также они будут вмешиваться при обнаружении определенных нарушений.

Представители «Яндекс Музыки» и «МТС Медиа» сообщили, что на их площадки авторы не загружают музыку напрямую. Поэтому информацию о наличии у певца статуса иностранного агента им передают регуляторы и объединения.

Ранее стриминговые сервисы удалили трек «Обоссанные дыни» от музыкантов Славы КПСС и Паши Техники по просьбе Роскомнадзора. Ведомство увидело в песне пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации.