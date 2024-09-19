«Я люблю ее обоссанные дыни»: стриминги в РФ удалили трек Славы КПСС и Паши Техника

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Российские стриминги удалили трек «Обоссанные дыни» рэп-исполнителей Славы КПСС и Паши Техника по требованию Роскомнадзора, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Надзорное ведомство увидело в композиции пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации.

Трек получил широкую известность благодаря стримам Славы КПСС, где на каждый донат в размере 1 тыс. рублей проигрывался фрагмент песни.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам с фильмом «Горбатая гора», который содержит ЛГБТ*-пропаганду.

* Организация признана экстремистской в РФ и запрещена.