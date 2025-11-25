Депутат рассказал, как пенсионерам получить путевку в санаторий на Новый год

Депутат Чаплин: пенсионеры могут получить от соцзащиты путевки в санаторий

Депутат Госдумы и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин объяснил, что пенсионеры могут получить путевку в санаторий на новогодние праздники, обратившись в органы социальной защиты по месту жительства, сообщает RT .

Для оформления путевки в санаторий на новогодние праздники пенсионерам необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

По словам Чаплина, региональные отделения соцзащиты ведут учет граждан, имеющих право на санаторно-курортное лечение. Для получения путевки требуется подать заявление, предоставить паспорт, документ, подтверждающий право на льготы, а также справку от врача.

Чаплин подчеркнул, что обязательным условием является наличие медицинских показаний. Для этого необходимо посетить врача-терапевта, который определит необходимость оздоровления и выдаст справку по форме 070/у. Без этого документа оформить путевку невозможно.

Финансирование путевок может осуществляться полностью или частично за счет регионального бюджета и фонда социального страхования. Для отдельных категорий граждан, таких как ветераны труда или труженики тыла, поддержка предоставляется в первую очередь. Чаплин рекомендовал заранее уточнить в соцзащите, к какой категории относится заявитель и на какую компенсацию можно рассчитывать.

Депутат также напомнил, что количество путевок ограничено, а заявления рассматриваются в порядке живой очереди. Он посоветовал пенсионерам подавать документы заранее, чтобы успеть получить путевку к новогодним праздникам.

Чаплин призвал пенсионеров активно пользоваться своими правами и обращаться за консультациями в органы соцзащиты.

