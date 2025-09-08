Депутат раскрыл значение крестного хода у стен Новодевичьего монастыря

Депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что крестный ход, прошедший в Москве 7 сентября и завершившийся у стен Новодевичьего монастыря, стал ярким проявлением единства российских православных верующих, сообщает NEWS.ru .

По его мнению, эта масштабная религиозная акция отчетливо показала неразрывную духовную связь нации с историческим наследием.

«Крестный ход у Новодевичьего монастыря — это не просто шествие, а возрождение многовековой традиции, которая объединяет нас с нашими предками. Впервые такой крестный ход состоялся в 1525 году, когда был перенесен список Смоленской иконы Божией Матери. Сегодня мы продолжаем эту традицию, которая укрепляет нашу связь с историей и верой. Крестный ход — это демонстрация единства православного народа, когда более 40 тысяч человек идут вместе, молясь и поддерживая друг друга. Это стирает любые границы и напоминает нам, что мы — одна большая семья», — отметил Иванов.

Он добавил, что подобный формат коллективного молебна содействует укреплению социальной гармонии и взаимопонимания. Иванов подчеркнул, что в современном мире, полном трудностей и соблазнов, крестный ход становится настоящей школой веры и нравственности. Он вновь напоминает людям о вечных ценностях — любви, смирении и жертвенности. Это чрезвычайно важно для молодых людей, заключил депутат.