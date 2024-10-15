Депутат раскрыл стоимость завтрака в Госдуме

«У меня два любимых блюда в столовой. Утром я всегда ем овсяную кашу, считаю ее очень полезной. Она стоит около 30 рублей, на молоке или на воде, в зависимости от настроения. Поэтому на завтрак я трачу в пределах 100 рублей», — отметил Свинцов.

На вопрос о том, как парламентарии оценивают цены на блюда в столовой, депутат Елена Драпенко поделилась, что многое зависит от уровня дохода. По ее словам, поскольку она не тратит деньги на дорогие украшения и яхты, ее полностью устраивает установленная стоимость. Она также подчеркнула, что в Госдуме предлагаются два типа меню — на заказ и стандартное, что также влияет на формирование цены.

Депутат Анастасия Удальцова поделилась, что не всегда предпочитает питаться в столовой Думы и иногда выбирает аналогичное заведение в ГУМе, где цены примерно такие же. Тем не менее, время от времени она позволяет себе заказать в Госдуме салат с кальмарами стоимостью около 600 рублей, а также чай с лимоном и медом, который обходится примерно в 100 рублей.

Парламентарий Михаил Делягин сообщил, что полноценный обед в Госдуме не обойдется дешевле 600 рублей. Однако, по его мнению, в депутатской столовой цены могли бы быть выше, учитывая доходы народных избранников. Его фаворитом среди блюд является салат с баклажанами, стоимость которого составляет приблизительно 300 рублей.