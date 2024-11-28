Депутат прокомментировал слияние Нижнего Новгорода и Кстова

Депутат Государственной Думы Юрий Станкевич прокомментировал потенциальное слияние Нижнего Новгорода и Кствоского округа. По его словам, современные тенденции пространственного развития России подразумевают создание крупных агломераций, сообщает pravda-nn.ru .

Он отметил, что данная стратегия основывается на желании более рационально использовать имеющиеся ресурсы, привлекать инвестиции, развивать научную и культурную сферы, принимать во внимание демографические изменения, улучшать качество жизни населения и обеспечивать доступность транспортной и жизненно важной инфраструктуры. Кроме Нижегородской области, подобную политику реализуют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская, Самарская, Свердловская области и несколько других регионов.

В России насчитывается примерно 40 агломераций, из которых половина имеет население свыше 1 миллиона человек. Именно в агломерациях сосредоточено около 40% научных и кадровых ресурсов страны.

Основным преимуществом агломераций является их синергетический эффект в разных экономических сферах. Например, московская агломерация, обладая 13% всех рабочих мест, генерирует 21% ежегодного ВВП России.

Кстово представляет собой мощный муниципальный округ с развитой промышленной базой (нефтепереработка, нефтехимия, энергетика, пищевая отрасль) и избыточным бюджетом. Поэтому для Нижнего Новгорода ожидаемое объединение сулит множество преимуществ. Парламентарий выразил надежду, что синергия принесет пользу как кстовчанам, так и нижегородцам.

Главной задачей для властей разных уровней будет оправдать доверие граждан.