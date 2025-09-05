Депутат предложил штрафовать женатых сотрудников за флирт на работе

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил о необходимости введения мер ответственности, включая денежные взыскания и отстранение от должности, для состоящих в браке сотрудников, замеченных во флирте с коллегами. Он считает, что такое поведение негативно влияет на общественные устои и способствует разрушению института семьи, сообщает NEWS.ru .

По словам Иванова, участившиеся случаи служебных романов между женатыми коллегами приводят к разводам и несчастью детей. Депутат подчеркнул, что работодатели несут ответственность не только за финансовые показатели, но и за моральный климат в коллективе. В случаях обнаружения флирта или отношений между сотрудниками, имеющими законных супругов, необходимо применять дисциплинарные меры, такие как штрафы, выговоры или даже увольнение за действия, наносящие ущерб репутации компании.

Парламентарий также отметил, что HR-специалистам следует уделять пристальное внимание поведению сотрудников. По его мнению, подобный контроль поможет укрепить семейные ценности и сформировать здоровую рабочую среду.

«Бизнес должен быть не только прибыльным, но и нравственным. Мы обязаны создать все условия, чтобы оградить сотрудников от искушений и сохранить их семьи. Это вопрос национальной безопасности и демографического будущего страны. Помешать развалу семьи — долг каждого ответственного работодателя», — заключил Иванов.