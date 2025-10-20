Депутат предложил показывать зацеперам тела жертв ДТП

Депутат о зацеперах: их надо приводить туда, где видно последствия ДТП

«Их надо приводить туда, где видно последствия ДТП, когда человека разорвало на куски из-за того, что он попал под трамвай. Чтобы они понимали, вот так они рискуют собственной жизнью и жизнью других людей», — отметил парламентарий.

По мнению Кузнецова, образовательные учреждения упускают из виду проблему зацепинга, и действенным методом воздействия на нарушителей может стать привлечение к общественно полезному труду. Он отметил, что школа «не дорабатывает». Фамилии зацеперов известны, и необходимо проводить работу с ними и их семьями, однако этого не происходит.

Распространено мнение, что воспитание не входит в задачи школы, но депутат считает этот подход ошибочным. Школа обязана воспитывать и заниматься проблемными детьми, подчеркнул Кузнецов. По его словам, им необходима трудотерапия: безделье толкает их на опасные поступки, они ищут острых ощущений. Эту энергию следует направить в конструктивное русло, организуя для них занятия, связанные с физическим трудом.

Депутат добавил, что из-за действий зацеперов водители трамваев не хотят выходить на линию.

«Ко мне обращались сотрудники трамвайного управления, которые доведены до такого, что они не хотят выезжать на этот маршрут», — заключил парламентарий.

