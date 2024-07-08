Депутат предложил наградить пилота, которого не смогли завербовать украинцы

Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев считает, что российский летчик, который отказался переходить на сторону Украины, заслуживает поощрения. Вместе с тем законодатель отметил, что боец выполнял свой долг и не изменил присяге — «это нормальное положение вещей», цитирует NEWS.ru депутата.

«Пилот, конечно, заслуживает поощрения, вплоть до государственной награды, но следует помнить, что, вообще-то, он выполнял свой воинский долг, остался верен присяге, которую давал своей Родине», — отреагировал Журавлев.

По словам парламентария, именно так и должен поступать российский офицер.

Журавлев также отметил, что если бы украинским спецслужбам удалось провернуть угон российского бомбардировщика Ту-22М3, то это оказалось бы ощутимой потерей. По словам депутата, таких самолетов было выпущено всего около 500 единиц.

Если бы Киев смог осуществить угон бомбардировщика, то это было бы «вообще уникальным случаем», полагает депутат. Журавлев отметил, что в таком случае они бы повсеместно хвастались, насколько «лихие операции» им посильно устраивать в России.