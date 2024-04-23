Депутат Помазунов отреставрировал достопримечательность Ступина

Депутат окружного совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Игорь Помазунов на личные средства отреставрировал достопримечательность города Ступино - «Ковочный молот». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

На прием к депутату окружного совета депутатов Игорю Помазунову, который состоялся в Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия», обратились ветераны Ступинского металлургического комбината, а ныне Ступинской металлургической компании, с просьбой оказать содействие в решении вопроса по ремонту достопримечательности города Ступино «Ковочного молота».

В 1941 году «Ковочный молот» был установлен в кузнечном цехе №51 Ступинского металлургического комбината. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945, в прямом смысле, молот ковал Победу Родины над фашистскими захватчиками.

Механические молоты такого типа использовались в производстве со второй половины XIX века. Экземпляр, украшающий площадь, доставлен из Германии после Второй мировой войны и стал частью оборудования комбината.

В 1999 году к 60-летию города памятник кузнечному молоту установили на площади Металлургов как памятник ступинским кузнецам-металлургам.

«По итогам осмотра «Ковочного молота» депутат Игорь Помазунов приобрел необходимые строительные материалы для реставрации и с наступлением весны отреставрировал памятник в соответствии с согласованным администрацией округа и общественностью эскизом. Работы выполнены в рамках реализации партийного проекта «Доброе дело»», — рассказала Наталья Мягкова, руководитель Общественной приемной партии в городском округе Ступино.

Жители с теплотой и гордостью относятся к монументу.

«В Питере — Аврора, а у нас молот-труженик. Он похож на рабочего мужика, кряжистого, мощного и надежного», — сказал один из рабочих.

Рабочие тщательно загрунтовали поверхность, нанесли бронзовую краску. Помимо обновления окраса, отремонтирован постамент и поясняющая табличка.

Теперь достопримечательность города Ступино «Ковочный молот» радует ветеранов СМК, жителей и гостей города Ступино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.