Депутат: полная блокировка Telegram в России не ожидается

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, что полная блокировка мессенджера Telegram в РФ не ожидается, пишет ТАСС .

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — отметил он.

Ранее заявление депутата Госдумы Сергея Боярского о том, что Telegram останется доступным в России до полного перехода всех значимых каналов на платформу MAX, породило волну вопросов. Ситуацию прокомментировал преподаватель киберспортивной кафедры университета «Синергия» Даниил Аржаков.

Блокировка Telegram в России без адекватной замены будет технически неоправданной и может вызвать социальное напряжение. Данная платформа давно стала важной частью инфраструктуры. На ней присутствуют СМИ, государственные учреждения, образовательные и коммерческие организации.

