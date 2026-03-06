Логистические компании сообщили, что запасов свежих продуктов в Дубае может хватить примерно на 10 дней. Перебои связаны с нарушением транспортных цепочек и закрытием аэропортов на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Это может привести к дефициту товаров в странах Персидского залива.

Депутат Госдумы Владимир Плякин, комментируя ситуацию, отметил, что в подобных случаях необходимо руководствоваться гуманными принципами.

«Сейчас мир действительно переживает период сильной трансформации — привычные правила международного права и дипломатии уже не работают так, как раньше. В таких условиях каждое решение требует учитывать не только формальные нормы, но и человеческую солидарность. Что касается наших граждан в Дубае: если кто-то оказался там в сложной ситуации — помощь, конечно, важна. Гуманитарная поддержка всегда оправданна», — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что сложности с логистикой уже повлияли на поставки продовольствия. Эксперты не исключают дальнейших перебоев при сохранении ограничений на авиасообщение и грузоперевозки.

