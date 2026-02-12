Депутат Панин и глава округа исполнили мечту тренера из Павловского Посада

9 февраля в городе Электрогорск Павлово-Посадского городского округа состоялось событие, которое без преувеличения можно назвать данью уважения целой эпохе местного хоккея. Депутат Государственной Думы от «Единой России» Геннадий Панин совместно с главой Павлово-Посадского городского округа Денисом Семеновым выполнили личную просьбу Владимира Ивановича Чернецова — человека, с которого хоккей в Электрогорске, собственно, и начался, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ветерану-наставнику был торжественно вручен сертификат на приобретение полного комплекта клюшек для воспитанников хоккейной команды спортивной школы «Вымпел».

За этим простым, на первый взгляд, жестом — история длиной более полувека. Тренерский стаж Владимира Чернецова составляет 55 лет. Именно он в свое время собрал первую мужскую хоккейную команду в Электрогорске, заложив традиции, которые живут по сей день. Через его школу прошли поколения спортсменов, а самый знаменитый из его воспитанников — Михаил Васильев, олимпийский чемпион по хоккею 1984 года. Именно Чернецов впервые поставил будущего чемпиона на коньки.

Поражает и другое: в свои 77 лет Владимир Иванович не просто продолжает тренировать мальчишек — до недавнего времени он и сам выходил на лед как игрок.

Во время визита Геннадий Панин и Денис Семенов пообщались с юными хоккеистами «Вымпела». По словам обоих, дисциплина в команде — на высоте, и в этом видна рука настоящего наставника старой закалки. Сами ребята рассказали, что тренер для них — не просто человек, который учит бросать шайбу. Владимир Иванович умеет мотивировать и на льду, и за пределами площадки — следит за успеваемостью, требует ответственного отношения к учебе.

«Таких людей, как Владимир Иванович, нужно беречь и поддерживать. 55 лет отданы детям, спорту, воспитанию характера. Он не просто тренер — он человек, который формирует будущее. И когда такой наставник обращается с просьбой помочь его команде, отказать невозможно», — отметил Геннадий Панин.

Новые клюшки юные хоккеисты «Вымпела» уже с нетерпением ждут на ближайших тренировках. А значит, дело Владимира Чернецова продолжается — теперь с обновленным инвентарем и верой в то, что его труд не остается незамеченным.

