Депутат Пахомов рассказал о реставрации храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде

В настоящий момент со здания демонтируют строительные леса, что позволяет увидеть его преображенный облик. Наиболее заметное изменение — это цвет. Если раньше фасад долгое время был голубым, то теперь его сменила светлая охра.

«Внешний вид храма стал максимально близок к тому, каким он был до восстановления в 90-х годах. Изначально архитектурный вид этого храмового комплекса был именно таким, каким мы его видим сейчас. Наверное, кому-то сейчас он кажется немножко непривычным, потому что последние 20 с лишним лет мы привыкли к ярко-голубому цвету. Но, я уверен, с новым цветом он нам всем очень быстро понравится, тем более этот цвет подходит к этой архитектуре и в целом гармонирует с мозаиками и с самим этим местом», — сказал Сергей Пахомов.

Еще одним новшеством стало появление мозаик на храме, занявших место прежней росписи.

«Мы приняли решение, что если уж и восстанавливать храм, то нужно все делать по уму и на века. Вместе со всеми участниками процесса, со всеми благотворителями, настоятелем храма, с владыкой Кириллом решили сделать мозаики, которые станут украшением не только самого храма, но и города. Это смальта, достаточно сложная в этой работе», — подчеркнул Пахомов.

Преобразования затронули и территорию Воскресенского подворья. Совсем недавно была удалена старая электрическая подстанция, а до этого демонтировали постройки 90-х годов, которые загромождали и портили пространство вокруг церкви. На будущий год запланированы масштабные работы по облагораживанию территории.

Продолжатся работы внутри храма, а на звонницу планируется поднять несколько колоколов.

«На известном в православном мире заводе в Тутаеве для нас уже отлили три колокола — два маленьких и один средний. Их сейчас не хватает на звоннице, чтобы близко „попадать“ в перезвон Лаврской колокольни. Звонарь Лавры о. Антоний говорит, что это будет очень красиво», — отметил Пахомов.



Церковь Воскресения Христова — неотъемлемая часть Сергиева Посада. Этот храм был возведен после осады Троице-Сергиевой лавры как памятник всем погибшим защитникам обители Сергия Радонежского.