Депутат ответил, можно ли получить налоговый вычет за ремонт квартиры

Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что все россияне, которые платят НДФЛ по ставке 13%, могут претендовать на налоговый вычет. По его словам, максимальная сумма вычета за приобретение и ремонт недвижимости составляет 2 млн рублей на одного гражданина, сообщает NEWS.ru .

Законодатель добавил, что эта сумма остается постоянной на протяжении всей жизни: можно подать заявки на несколько объектов недвижимости, но общий вычет не сможет превысить определенный лимит.

Данное правило касается жилья, приобретенного после 1 января 2014 года. Для недвижимости, купленной до указанной даты, вычет предоставляется только на один объект, даже если его цена меньше 2 млн рублей.

«Государство возместит 13% от суммы вычета, максимум — 260 тыс. рублей», — отметил Чаплин.

Парламентарий подчеркнул, что налоговый вычет доступен лишь для одного типа ремонтных работ — отделки. Это означает, что если квартира была куплена в новом доме непосредственно у застройщика и продавалась без отделки, вычет может быть получен. Важно, чтобы это обстоятельство также было зафиксировано в договоре.

Вычет доступен за разработку проекта и подготовку сметы, приобретение строительных материалов и оплату за услуги специалистов. Услуги по дизайну интерьера и покупка мебели не подлежат налоговому вычету, заключил парламентарий.