Депутат открыла патриотическую лекцию в школе Химок

Патриотическая лекция ко Дню воинской славы России прошла в школе №30 в Химках. Мероприятие, посвященное победе русских войск в Ледовом побоище 1242 года, открыла депутат Татьяна Кавторева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча объединила учеников, педагогов и родителей. Участникам рассказали о значении победы русских воинов под предводительством князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

Лектор подробно остановился на стратегических решениях полководца, которые привели к успеху в сражении. Школьники узнали о мужестве и сплоченности воинов, сумевших защитить родную землю.

«Эта победа стала символом не только военной доблести, но и национального единства», — отметила Татьяна Кавторева.

Участники также обсудили влияние событий 1242 года на современное понимание патриотизма и гражданского долга.

«Мы стремимся создать условия, чтобы молодое поколение гордилось своей историей и знало о подвиге предков. С этой целью в городе проводят подобные лекции для всех возрастов», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Организаторы отметили, что такие встречи помогают формировать у молодежи уважение к историческому наследию и укрепляют интерес к истории России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.