Депутат Осадчев провел мониторинг ямочного ремонта дорог в Ступине

Мониторинг ямочного ремонта проведен в поселке Михнево на улице Фрунзе 24/23А и в городе Ступино на улице Куйбышева, 61, улице Некрасова, 30.

«Весной появляются повреждения дорожного покрытия: образуются ямы, выбоины, просадки дорожного полотна. Весна — самый тяжелый период для любой дороги, именно в это время года дорожные проблемы обостряются в разы. Связано это с массовым таяньем льда и снега, которые ведут к переувлажнению дорожной одежды. Вода проникает в поры асфальтового покрытия, многократные колебания плюсовой и минусовой температуры приводят к разрушению дорог, в связи с тем, что при замерзании вода расширяется. Добавляет скорости разрушения и нагрузка на дорожное полотно — большой поток машин, приводит к тому, что дорожное полотно разлетается под колесами. Пообщался с прорабом подрядной организации, работы ведутся в срок, думаю, жители округа будут довольны», — рассказал Осадчев.

Работы по устранению повреждения дорожного покрытия ведутся и на других участках дорог городского округа Ступино.

Партийный проект «Безопасные дороги» направлен на повышение безопасности дорожного движения во всех регионах России, улучшение качества дорожного полотна, повышения грамотности всех участников дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.