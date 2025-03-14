Депутат Орлов рассказал, кто подписывает контракт с Минобороны в Балашихе

В подмосковной Балашихе работает многофункциональный центр отбора кандидатов на службу по контракту в Минобороны РФ. Отправиться на службу через него могут жители всех регионов России. Ежедневно в центр обращаются мужчины разных возрастов, чтобы получить консультацию и подписать все необходимые для службы документы, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Александр Орлов.

«Для некоторых это не первый контракт, другие только закончили срочную службу, но решили продолжить служить. Квалифицированные инструкторы пункта отбора рассказывают как об особенностях службы по контракту, так и о предусмотренных гарантиях и льготах. Важно также отметить, что все военнослужащие проходят обязательную подготовку в воинских частях для того, чтобы профессионально выполнять свой воинский долг», — рассказал Орлов.

Единый центр отбора на службу по контракту работает по принципу одного окна. Обратившись сюда, кандидат в военные получает комплекс услуг: сотрудники центра информируют будущих бойцов о том, на какие льготы они вместе с семьей могут рассчитывать после подписания контракта, какие выплаты будут начисляться и какую еще можно получить помощь.

При необходимости в центре можно получить консультацию узких специалистов, например, юристов или сотрудников банков, которые заинтересованы в решении всех проблем будущих военных.

О выплатах

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На сегодняшний день Подмосковье — это регион, который при заключении контракта с Минобороны выплачивает самую большую единовременную выплату в стране. Размер такого пособия составляет 1 млн 900 тыс. рублей. Кроме этой выплаты, контрактник получит еще 400 тыс. рублей от государства. Таким образом, только при подписании договора с Минобороны в Подмосковье военный получит 2 млн 300 тыс. рублей единовременно.

В дальнейшем боец будет получать ежемесячную зарплату, минимальная сумма которой при несении службы в зоне проведения специальной военной операции начинается от 200 тыс. рублей. Размер зарплат также зависит от звания. Например, заместитель командира взвода — командир отделения в звании сержанта в зоне СВО будет получать каждый месяц 242 тыс. рублей.

Еще военным начисляют выплаты за выполнение боевых задач в зоне соприкосновения, а также за наличие той или иной награды.

О льготах

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Государство заботится о том, чтобы бойцы могли нести службу и не переживать о том, как живут их семьи. Заботу о родителях, женах и детях военных берут на себя местные власти. Жены бойцов СВО могут бесплатно получать психологическую помощь и проходить дополнительные образовательные курсы. Младших детей вне очереди зачисляют в детсады, школьников бесплатно кормят обедами, а старшим детям предоставляют возможность по квоте поступить в тот или иной вуз страны для получения высшего образования. Родители военных могут получать социальную помощь на дому и проходить лечение в государственных больницах при такой необходимости.

Также военные и их семьи могут воспользоваться другими льготами: можно оформить кредитные каникулы, освободиться от уплаты налогов на имущество, а еще получить юридические консультации и многое другое.

О центре отбора бойцов

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Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру с мобильного телефона 117. Также вся информация есть на официальном сайте, на портале «Госуслуги» и в Telegram-боте. При необходимости ее можно получить через электронную почту: info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.