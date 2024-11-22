Депутат Орлов: контрактники идут на СВО осознанно из чувства любви к России

Мужчины и женщины подписывают в Подмосковье контракт с Минобороны из чувства любви к России. Их решение пойти на службу в зону СВО осознанное и основано на патриотизме, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Александр Орлов.

Он отметил, что военнослужащие всегда были и будут уважаемыми гражданами России. В период СВО престиж военной службы вырос многократно.

Военнослужащие по контракту имеют право на социальные гарантии: материальную поддержку, медицинское обслуживание, кредитные каникулы, сохранение рабочего места, академический отпуск, приобретение жилья по военной ипотеке. Семья бойца также может рассчитывать на ряд льгот.

«Особый вид поддержки — социальные льготы, которые затрагивают сферы ЖКХ, образования, медицины и транспортного обслуживания. За последние два года приняты, в том числе Московской областной думой, несколько десятков законодательных инициатив, направленных на улучшение жизни и быта участников СВО и их семей. В этом нам помогает налаженная прямая связь с семьями военнослужащих», — рассказал Орлов.

Защита трудовых прав военнослужащих-контрактников гарантирована законом, их рабочие места сохраняются не только во время службы, но и три месяца после завершения контракта.

Министерство обороны предоставляет комплексный пакет социальной поддержки для добровольцев. В частности, они получают право на кредитные каникулы. Более того, контрактники освобождаются от имущественного налогообложения и могут рассчитывать на приостановление любых судебных разбирательств, за исключением дел по взысканию алиментов. Такие меры значительно облегчают финансовое положение военнослужащих и позволяют им сосредоточиться на выполнении своих обязанностей.

Государство предоставляет комплексную поддержку и семьям участников СВО, включая финансовые послабления и психологическое сопровождение. Школьникам любых классов гарантировано бесплатное питание, а малыши получают приоритет при записи в детские сады. Особая квота позволяет абитуриентам из таких семей поступать на бюджетные места в университеты по всей стране.

Старшее поколение тоже не остается без внимания: родители военнослужащих-контрактников могут рассчитывать на приоритетное медицинское обслуживание в государственных больницах и социальную поддержку с выездом на дом. Важным элементом поддержки является возможность оформления кредитных каникул для всей семьи военнослужащего.

Пункт отбора на военную службу по контракту

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В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, владение 2 функционирует специализированный центр по набору военнослужащих. Здесь предлагают беспрецедентно качественное взаимодействие с будущими бойцами. Кандидатам в бойцы ВС РФ помогают оформить документы, предоставляют консультации узких специалистов, а также организовывают первичные курсы боевой подготовки.

При подписании контракта именно в Подмосковье бойцы могут рассчитывать на высокое вознаграждение, которое суммарно составляет более 2 миллионов рублей. Эта сумма складывается из федеральной выплаты в 400 тыс. рублей и регионального бонуса от Московской области в размере 1,9 млн рублей (актуально на ноябрь 2024 года — ред.).

Помимо единовременных бонусов, военнослужащие получают стабильное ежемесячное довольствие. За особые заслуги, включая боевые награды и выполнение специальных задач в зоне СВО, предусмотрены дополнительные надбавки к основной зарплате.

Всех, кто рассматривает возможность службы в Вооруженных силах РФ по контракту, приглашают посетить этот многофункциональный центр в Подмосковье для получения подробной информации и оформления необходимых документов.

Детальную информацию также можно получить на горячей линии по телефону: 8 (495) 990-77-77 или по короткому номеру с мобильного 117. Также можно написать электронное письмо на адрес info@kontraktmo.ru. Дополнительно вся информация доступна в Telegram-боте и на портале «Госуслуги», а также на специализированном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.