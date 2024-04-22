Депутат Олег Жолобов провел прием жителей Бронниц

В исполнительном комитете партии «Единая Россия» городского округа Бронницы прошел прием жителей с депутатом Московской областной Думы Олегом Жолобовым. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Также на встрече присутствовал руководитель фракции «Единая Россия» городского округа Бронницы Александр Каширин, его заместитель Нателла Новикова и представитель управления социального развития.

Традиционно на неделе приемов в местное отделение обращается довольно много жителей города со своими проблемами, вопросами и пожеланиями. В этот раз было принято десять бронничан.

«Кто-то может оказаться в непростой ситуации, поэтому наша задача, как депутатов, разобраться в проблеме и решить ее, что мы и делаем», — прокомментировал Олег Жолобов.

В этот раз к депутату за помощью обращались матери мобилизованных, пенсионеры и многодетные семьи. Обсудили разные вопросы, в том числе и выделение из депутатского фонда материальной помощи. Все вопросы взяты на контроль и будут постепенно решаться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

