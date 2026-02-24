Депутат объяснил, как расследование в отношении Дурова скажется на Telegram

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Telegram может быть немедленно заблокирован в России, если будут получены неопровержимые доказательства его содействия террористической деятельности, сообщает NEWS.ru .

Парламентарий указал, что изначально требуется установить, какой долей компании владеет основатель мессенджера Павел Дуров — в отношении него уже ведется расследование.

«Надо будет очень внимательно смотреть структуру управления и владения Telegram. Мне лично неизвестно, на сколько процентов Дуров владеет непосредственно компанией, принимает ли он участие в управлении или это какой-то независимый совет директоров. Безусловно, если ФСБ однозначно докажет, что данная организация фактически сотрудничает с террористами, то, конечно, ресурс будет максимально быстро заблокирован», — отметил Свинцов.

Он акцентировал внимание на том, что в ситуации, когда ФСБ признает деятельность компании террористической, существуют методы для установления юридического лица, стоящего за данной организацией. Таким образом, как отметил депутат, в случае официального признания Telegram соучастником или пособником терроризма все финансовые операции, проводимые через этот мессенджер, могут быть расценены как финансирование преступной деятельности.

Ранее появилась информация о том, что в отношении Дурова проводится расследование в контексте уголовного дела о пособничестве терроризму. Основанием служит ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье для предпринимателя может достигать 20 лет тюремного заключения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.