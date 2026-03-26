Депутат Нилов призвал срочно запретить вейпы в России

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запрет вейпов в России давно назрел и требует скорейшего решения, сообщает RT .

Парламентарий назвал инициативу о запрете электронных сигарет ожидаемой и запоздалой мерой.

«Ожидаемое и „перезревшее“ решение… Мы видим, как медленно этот опрос продвигается», — отметил он.

Нилов подчеркнул, что возраст потребления вейпов снижается, а родители выражают серьезную обеспокоенность ситуацией.

«Мы сегодня видим, как эта дрянь повсеместно захватила умы, особенно молодежи, и вошла в привычку. Вейпы калечат, у нас умирают от вейпов. И возраст потребления снижается. Родители бьют уже тревогу. Нужно как можно быстрее это запретить, пока еще не совсем поздно», — заключил депутат.

Ранее комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу о полном запрете производства, импорта и оборота электронных сигарет и вейпов в России, а также жидкостей для их наполнения.

