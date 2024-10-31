Депутат Нилов: Минздрав занял принципиальную позицию по ограничению алкоголя

Поддерживая инициативу российских регионов об ограничении продажи спиртных напитков, Минздрав занял принципиальную позицию. Но это не означает, что позиция правительства по этому вопросу совпадает, сообщил корреспонденту РИАМО глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

«Минздрав как обычно занимает принципиальную позицию. Их цель — подчеркнуть, что употребление алкоголя вредит здоровью, а его доступность влияет на количество потребления. Минздрав был также принципиален по поводу курительных комнат в аэропортах, вейпов и энергетиков. Их позиция всегда прямая и жесткая, но это не значит, что консолидированная позиция правительства будет такой же», — заявил Нилов.

Парламентарий добавил, что Минфин видит в такой инициативе снижение денежных поступлений в региональные бюджеты. Кроме того, у регионов и так есть право регулировать время продажи алкоголя. Он напомнил, что в ряде субъектов РФ спиртные напитки можно приобрести лишь в немногочисленных специализированных магазинах.

Нилов подчеркнул, что о запрете продажи алкоголя речи нет. Он считает, что законотворцам куда важнее проработать регулирование продажи спиртного.

Ранее Минздрав поддержал идеи российских регионов по ограничению продажи алкоголя.