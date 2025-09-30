Депутат назвал выплаты ко Дню пожилых вкладом в социальную стабильность

Депутат Самарской губернской думы Степан Алексеев заявил, что дополнительные выплаты пенсионерам ко Дню пожилого человека способствуют социальной стабильности и приносят пользу государству и обществу, сообщает АБН24 .

В преддверии Дня пожилого человека пенсионеры в ряде регионов получат дополнительные выплаты. Депутат Самарской губернской думы Степан Алексеев пояснил, что речь идет как о разовых денежных пособиях, так и о специальных доплатах к пенсиям.

По словам Алексеева, такие меры повышают уровень удовлетворенности населения и способствуют укреплению имиджа власти как социально-ориентированной.

«Выплаты помогают повысить уровень довольства населения. Это как раз про социальную стабильность. Также есть и имиджевые выгоды. Проявление заботы о пожилых гражданах укрепляет имидж власти как социально-ориентированной и заботящейся о своих граждан», — прокомментировал депутат.

Материальная поддержка пожилых людей увеличивает их потребительскую активность, что положительно влияет на экономику. Кроме того, выплаты снижают необходимость дополнительных социальных пособий и медицинской помощи за счет государства.

«Кроме того, такие выплаты способствуют снижению социальной стратификации и укреплению межпоколенческого диалога, демонстрируя заботу и уважение к пожилым людям. Это важно для формирования более гармоничного и сплоченного общества», — добавил Алексеев.

Депутат подчеркнул, что подобные меры — это не только временная поддержка, но и вклад в долгосрочную социальную стабильность. Вложение в благополучие пожилых граждан способствует их интеграции в общественную жизнь и формирует позитивный имидж государства.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.