Депутат назвал кощунством куличи с золотом за 100 тыс руб

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора заявил, что продажа куличей с сусальным золотом по цене от 25 тыс. до 100 тыс. рублей является кощунством. По его мнению, превращение пасхального символа в предмет роскоши недопустимо, особенно в период проведения специальной военной операции.

«Я вижу, что в преддверии Пасхи некоторые рестораны и пекарни выставляют на продажу куличи и десерты по ценам от 25 тыс. до 100 тыс. рублей, украшая их сусальным золотом, шоколадными яйцами и прочими изысками. Это кексы для тех, кто хочет показать свою элитность. Пусть называют это „праздничным десертом“, „кексом“, „панеттоне“ — как угодно, но не кощунствуют над святыней. Настоящий кулич — это символ Воскресения Христова, скромная радость, которой верующие делятся друг с другом. А здесь мы видим откровенную спекуляцию на святыне, превращение пасхального символа в предмет роскоши. Особенно цинично это выглядит в то время, когда наша страна ведет СВО, воины рискуют жизнью на передовой, а их семьи нуждаются в поддержке», — сказал Иванов.

Депутат подчеркнул, что слово «кулич» имеет духовное значение и не должно использоваться для дорогой сдобы, не связанной с верой. Он призвал Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор обратить внимание на продажу такой продукции.

