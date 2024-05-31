Депутат Наумов рассказал о патриотическом воспитании подростков в Подмосковье

Одним из актуальных вопросов стали идеи пионерии. Также обсудили форматы патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Если говорить о пионерии как таковой, то это была большая организация, которая была создана в 20-е годы XX века. Она прошла много различных свершений. Из пионеров, прежде всего, формировали граждан своей страны. Тогда социалистической страны. Из них формировали творцов и патриотов. Ведь недаром фашистский генерал после поражения в Великой Отечественной войне говорил, что Победу сделал советский учитель. А что значит учитель? Учитель, который воспитывал детей. Было сформировано новое поколение героев, творцов, которые сделали многие, казалось бы, невозможные вещи. Через пионерию прошло 210 млн детей. И пионерия несла в себе очень мощный творческий потенциал, мощную энергию, которая нам, нашей стране и сейчас помогает жить», — отметил Наумов.

Сейчас в нашей стране очень много молодежных организаций. Но подмосковные ребята все-таки выбирают стать именно пионерами.

Это системно всеохватывающая организация, пионерия, которая есть во всех начинаниях. В советское время это были и «Зарница», и пионерские костры, и история, и кружки юных техников, юных натуралистов, «Кожаный мяч», «Золотая шайба». Это комплекс, который объединяет всех вокруг одной идеей. Идеей любви к своей Родине. Ведь самое главное — чтобы была идеология. Была мечта о чем-то светлом. А Пионерия несла эту мечту, потому что все были товарищами, помогали друг другу. Красный галстук была гордость каждого пионера. Его цвет был цветом Победы и будущего.

«Сейчас мальчишки и девчонки делают окопные свечи и плетут маскировочные сети для наших воинов, находящихся в зоне СВО. Такая традиция, как бы пионерский посыл из того времени нынешнему и в будущее. Это замечательно. У нас, в Московской области, много детей — почти 1 млн. 700 тыс., а школьников — более 900 тыс. Это громадное количество, которых нужно воспитывать и формировать истинными патриотами нашей Великой Родны — России!» — подытожил депутат Наумов.

Современный пионер — это гражданин своей любимой страны России, которую он любит, уважает, чтит. Пионер — это мальчишка или девчонка, которые хотят созидать, творить. Это творцы, которые определяют наше будущее. И, конечно, он — это гражданин-патриот. Без этого невозможно. Он должен быть готов защитить свою Отчизну, свою семью, своих родителей, своих маму и папу, своих дедушку и бабушку, помочь ближнему. Это тот человек, который определит судьбу нашей страны, которая сломает хребет и нынешней агрессии. Переживем мы эти напасти, и наша страна расцветет, станет великой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.