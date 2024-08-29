Депутат Наумов поучаствовал в отправке 128-го гумконвоя от КПРФ для бойцов СВО

28 августа на Донбасс и в Курскую область, а также в приграничные области России из подмосковного совхоза им. Ленина ушел 128-й гуманитарный конвой от КПРФ с грузом продовольствия, медикаментов, лекарств, оборудования и снаряжения специального назначения. Также снова отправилась колонна мотоциклов и спецавтомобилей, предназначение которых — использование в разведке, вывозе раненых с передовой, снабжении и широкий круг других оперативно-тактических вопросов. Об этом сообщает пресс-служба зампредседателя Мособлдумы — руководителя фракции КПРФ Александра Наумова.

В формировании гуманитарного груза принял активное участие сам Александр Наумов.

«Сегодня уходит 128-й гуманитарный конвой. Он отправляется с победным хорошим настроем. Мы уверены, что скоро наступит Победа. В основном, гуманитарный груз идет на Курск и Донбасс. На наши земли напал враг, мы его выбьем с наших территорий, то же самое будет и в Донбассе. Продвижение наших войск идет, все вместе мы приближаем Победу. Все городские партийные организации приняли активное участие в формировании этого конвоя. В нем и продукты питания, и медикаменты, и квадрокоптеры, и машины, и мотоциклы. Но самое главное — это наша общая уверенность в Победе!» — обозначил депутат Наумов.

Он также отметил, что многие жители Московской области заключают контракт с Минобороны РФ и идут служить на СВО.

«Всеобщая сплоченность приближает нашу Победу! Враг будет разбит!» — подытожил зампред Мособлдумы Александр Наумов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.